Inter, offerta ufficiale a Robin Gosens, ma non al club nerazzurro

La stagione di quest’anno di Robin Gosens non è assolutamente paragonabile ad una con la maglia dell’Atalanta. Il tedesco aveva iniziato la stagione nei peggiore dei modi, alternando poche presenze a continui problemi fisici. Dopo il Mondiale, l’ex bergamasco ha cominciato ad ingranare, facendo ricordare il vecchio motorino agli ordini di Gasperini. Basti pensare anche alla recente finale di Champions League, contro il Manchester City, che dopo essere subentrato in maniera egregia, aveva servito il suo compagno di squadra Lukaku, che ha sprecato davanti al portiere.

Se si continuerà a dare fiducia all’esterno tedesco, allora il calciatore potrebbe ritrovarsi definitivamente, dopo quasi due anni di “inattività”. Allo stesso tempo però, il classe 94′ rimane una pedina appetibile per diversi club del suo paese d’origine. Già a gennaio, Gosens era ad un passo dal Bayern Leverkusen, ma fu lo stesso esterno mancino a stoppare le trattative.

Ed ora, nella sessione estiva sembrano arrivare altre novità in tal senso. L’Inter ancora non ha ricevuto offerte ufficiali per l’esterno tedesco, ma lui sì secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport DE. “Colloqui concreti e trattative in corso tra l’Union Berlino e Robin Gosens.”

“Gosens ha ricevuto un’offerta ufficiale dall’Union Berlino! L’interesse è concreto da giorni, il club sta spingendo adesso. Gosens si prenderà il suo tempo per decidere. Ancora non sono iniziate le trattative con l’Inter”, si legge su Twitter.

Ulteriori dettagli sono arrivati poi dal sito tedesco di Sky. Gosens è infatti attirato dall’idea di giocare titolare in Bundesliga e in Champions League. L’Inter dal suo canto chiede 15-18 milioni per il cartellino dell’esterno tedesco. La formula? Si ragiona su un possibile prestito con obbligo di riscatto.