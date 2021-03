Inter: oltre lo scudetto i tifosi sognano Wijnaldum, ma ci sono due ostacoli

Anche se siamo ancora in piena corsa per lo scudetto e la sessione estiva di calciomercato sembra attualmente un’utopia, così non è per le varie dirigenze delle squadre di Serie A, che sono già al lavoro per le future operazioni in entrata e in uscita.

Caso speciale conta la dirigenza nerazzurra capitanata da Marotta, che vuole assolutamente ripetersi nel corso della prossima stagione, e non lasciare che i successi di quest’anno con mister Conte rimangano un fenomeno isolato.

Ebbene le ultime voci vedono il club milanese molto interessato a Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è in scadenza di contratto a giugno con il Liverpool e la trattativa per il rinnovo sembra attualmente in una fase di stallo.

Quale momento migliore, dunque, per approfittare della situazione e fare un’offerta interessante al giocatore? Secondo quanto riportato da calciomercato.com ci sono attualmente due ostacoli alla riuscita dell’operazione: la richiesta di Wijnaldum, che vorrebbe uno stipendio da 9-10 milioni di euro a stagione e l’inserimento del Barcellona.