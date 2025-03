Inter, ombre sui bilanci e pressioni sulla Covisoc: le rivelazioni di Report

L’ultima puntata di Report, andata in onda il 2 febbraio, ha acceso i riflettori sulle dinamiche finanziarie e societarie dell’Inter, portando alla luce presunte irregolarità legate a sponsorizzazioni fittizie e possibili influenze sull’operato della Covisoc, l’ente che vigila sui bilanci dei club di Serie A.

Quadro complesso

Dall’inchiesta emerge un quadro complesso della gestione economica nerazzurra negli anni successivi all’acquisizione da parte della famiglia Zhang e prima del passaggio a Oaktree. La struttura societaria dell’Inter si reggeva su due filiere, una con sede in Lussemburgo e l’altra nelle Isole Cayman, con la maggioranza del club (68%) controllata da Grand Tower e il restante 31% da International Sports Capital, società riconducibile a LionRock, un’entità di cui si sa ben poco. La mancanza di trasparenza su questo assetto non è mai stata contestata dalle istituzioni calcistiche italiane.

Oltre alla poca chiarezza sulla proprietà, l’Inter avrebbe operato per anni con bilanci fortemente sbilanciati. L’esperto di diritto penale dell’economia Gian Gaetano Bellavia ha evidenziato come, già nel 2020, il club avesse accumulato un debito di 871 milioni di euro a fronte di soli 370 milioni di ricavi, una situazione che avrebbe richiesto iniezioni di capitale esterne per evitare il tracollo finanziario. Nel 2023 il patrimonio netto risultava negativo per 162 milioni, mentre nel 2024 si attestava a -100 milioni, numeri che avrebbero reso necessaria una liquidazione della società.

Un altro elemento emerso riguarda le sponsorizzazioni, spesso riconducibili a società vicine a Suning. Nel 2019, ad esempio, 230 milioni di euro sarebbero stati contabilizzati come ricavi pubblicitari, ma un’analisi condotta da una società finanziaria londinese aveva già evidenziato anomalie. Col passare del tempo, molte di queste sponsorizzazioni sono scomparse, alimentando il sospetto che si trattasse di operazioni fittizie. La UEFA, la FIGC e la Covisoc erano a conoscenza della situazione, ma non sono stati presi provvedimenti concreti.

L’inchiesta di Report ha poi portato alla luce un aspetto ancora più delicato: l’esistenza di presunte pressioni esercitate sulla Covisoc per evitare provvedimenti nei confronti dell’Inter. Un ex membro dell’organismo di vigilanza ha rivelato di aver ricevuto sollecitazioni costanti nel momento in cui si tentava di far emergere certe problematiche. Nonostante le denunce e le anomalie emerse, la Covisoc ha sempre ribadito di aver svolto tutti i controlli necessari, assicurando che la stabilità finanziaria del club non rappresentava un pericolo per il regolare svolgimento della Serie A.