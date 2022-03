Inter, Onana non convince in Champions. La dirigenza ci ripensa?

André Onana, almeno per quanto riguarda la prima parte del 2022, non ha convinto al 100% la dirigenza nerazzurra e l’allenatore Simone Inzaghi. Il giocatore era tornato a novembre dalla squalifica per doping.

Una delle ultime prestazioni per nulla degne di nota è stata quella in Champions League durante Ajax-Benfica. Ma, a quanto pare, l’Inter non avrà alcun ripensamento sul suo acquisto:

“C’è davvero una possibilità che l’Inter ci ripensi, che viri verso un nuovo nome? Verosimilmente no, per questioni economiche e di organico. Ma questo trend involuto del prescelto per i guantoni del futuro potrebbe modificare i discorsi sul rinnovo di Handanovic”, scrive la Gazzetta dello Sport.