Inter, Onana vicinissimo al vestire nerazzurro nella prossima stagione

Inter, ecco l’estremo difensore del futuro. Onana pronto a firmare a zero per la prossima stagione. Battuta la concorrenza inglese

La trattativa sembra essere in dirittura d’arrivo. Il portiere di origini Camerunensi dell’Ajax è pronto ad abbracciare il progetto dell’Inter

Era corteggiato da tempo e il suo arrivo a parametro zero testimonierà, ancora una volta, l’impatto di Marotta con i suoi innesti mirati. Già ai tempi della Juventus ci ha abituati a colpi roboanti senza pagare un centesimo, come Pogba che è poi divenuta una delle più grandi plusvalenze di sempre.

Il futuro della porta nerazzurra

Il ricambio in porta è obbligato. Samir Handanovic non offre più le stesse prestazioni di un tempo e con il suo contratto che va in scadenza va sostituito. André Onana dunque diventa più di una suggestione, dato che l’Inter sembra avere non solo una conferma ma ben due.

La concorrenza era folta, con l’Arsenal che in primis puntava al portiere Africano per rinforzare un ruolo che da ormai una decade non soddisfa la dirigenza. Il ruolo di estremo difensore dei Gunners sembra quasi stregato, con anche gente come Ospina e Szczesny costretta a scappare.

Ultimi i portieri Ramsdale e Leno, con quest’ultimo che da astro nascente del calcio tedesco si è ritrovato ad avere prestazioni fin troppo altalenanti. A tal punto da farsi mettere in discussione con l’arrivo del primo, che da vice campione d’Europa con l’Inghilterra non convince comunque in quel di Londra.

Onana poteva essere l’ennesimo portiere sprecato all’Arsenal o forse l’eccezione che conferma la regola. Una cosa ora è però sicura, nel suo futuro ci sono le righe nerazzurre.