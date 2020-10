Inter, ora Eriksen è un caso! Il valore non si discute ma Conte continua a “non vederlo”

Christian Eriksen è senza dubbio stato il colpo ad effetto della sessione di calciomercato invernale dello scorso campionato. L’Inter ha approfittato dello stallo tra giocatore e club, il Tottenham dell’ex Mourinho, per inserirsi tra le parti e strappare il danese alla Premier League. Eppure, a distanza di diversi mesi, il trequartista continua a faticare nell’imporsi nell’undici di Conte.

Il modulo del salentino, infatti, non prevede nessuno tra centrocampo e attacco. A questo punto è lecito iniziare a chiedersi se il classe ’92 rimarrà a Milano oppure vorrà cambiare aria per trovare maggior spazio in altri club. Un quesito che ogni giorno che passa si fa maggiore spazio nella mente anche di Marotta che potrebbe però mettere a segno anche un’importante plusvalenza.

Eriksen ha molti estimatori in giro per l’Europa e di sicuro, una volta messo sul mercato, non sarà difficile trovargli una nuova squadra. Il ritorno in Premier non è da escludersi, magari tra le fila delle sorprese Everton ed Aston Villa che al momento guidano il gruppo attraverso prestazioni super.

In Francia si fa sempre più insistente un interesse crescente del PSG. Il tecnico Tuchel potrebbe inaugurare una particolare staffetta con Draxler per il ruolo di trequartista con Eriksen pronto a giocarsela col tedesco in campionato come in Europa. ù

La quotazione non ha subito grosse oscillazioni e si attesta ancora attorno ai 70 milioni di euro. I soli 27 sborsati dall’Inter per il suo cartellino permetterebbe, come detto in precedenza, una plusvalenza monstre da reinvestire per obiettivi più utili alla causa nerazzurra. Conte ha già da tempo dato il suo benestare. Ora tocca a Marotta riuscire nell’ennesimo miracolo economico da compiersi già nei primi giorni di gennaio prossimo.