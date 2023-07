Inter, ora il rinnovo ad Inzaghi. Ecco quando arriverà

Mentre l’Inter è alla continua ricerca per profili giusti da inserire nella squadra, allo stesso tempo si guarda anche in casa propria: sistemati alcuni rinnovi importanti, ora potrebbe toccare anche mister Inzaghi.

Lo scorso anno la sua permanenza era stata messa parecchio in discussione, visto i risultati deludenti che la sua squadra aveva raccolto fino a gennaio/febbrario. Poi la svolta: le vittorie in Supercoppa e Coppa Italia, la remuntada in campionato per la Champions League, ed infine il grande percorso in Champions League interrotto da una sfortunata finale.

Ora Inzaghi dovrà affrontare la prossima tournèe in Giappone, con l’attesa che il mercato gli regali alcuni importanti rinforzi. Nel frattempo potrà sperare in un altro regalo che la dirigenza dell’Inter sta pensando di fare: il rinnovo.

Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, “Inzaghi al ritorno avrà anche il rinnovo di contratto per altre due stagioni, come giusto premio per quanto fatto fino ad Istanbul nella scorsa stagione”. La volontà di proseguire insieme è condivisa sia dal club sia dall’allenatore, non resta che trovare l’intesa definitiva.

Il suo agente Tullio Tinti aveva ventilato l’ipotesi nelle scorse settimane e a breve i tempi potrebbero essere maturi: al rientro dalla tournée in Giappone infatti dovrebbe andare in scena l’incontro decisivo in cui verrà messo nero su bianco il prolungamento biennale con ritocco verso l’alto dell’ingaggio. L’Inter evita quindi che il tecnico possa iniziare la stagione con un contratto in scadenza, prestando magari il fianco in momenti di difficoltà a speculazioni di qualsiasi tipo.