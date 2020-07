Inter, ora Nainggolan è un problema: Conte non lo vuole ma non ci sono offerte

Il ritorno di Radja Nainggolan mette in seria difficoltà l’Inter che sperava in una cessione definitiva proprio al Cagliari alla fine della stagione ancora in corso. Dai sardi però è arrivata ben presto la smentita dell’affare per l’incapacità di coprire i relativi costi dell’operazione. Il Ninja , dunque, dopo un anno nella sua amata Sardegna, ritornerà a Milano, città che gli ha regalato più ombre che luci.

L’avversione per il carattere ribelle del belga da parte di mister Conte, d’altronde, è risaputa. L’allenatore non ama avere in squadra teste calde e così, appena un mese dopo il suo approdo in nerazzurro ha fatto di tutto per sbarazzarsi dell’ex Roma, punto di riferimento invece per il suo predecessore, Spalletti. Nonostante il dichiarato atto di impegno da parte di Nainggolan, nell’estate scorsa vinsero le ragioni di Conte e fu addio.

Addio che però rischia di essere più che altro un arrivederci, dato che a fine stagione il giocatore potrà ripresentarsi nel ritiro interista con buona pace dell’ex ct Azzurro. L’Inter dovrà quindi fare di necessità virtù e riaccogliere il ninja per cui solo qualche anno prima aveva ceduto alla Roma il gioiellino Zaniolo credendo di aver fatto un vero e proprio affare.

Il ritorno in nerazzurro di Nainggolan sarà reso ancora più scomodo dall’assoluta assenza di ogni richiesta da parte di altri club per il giocatore belga. Una beffa per chi sperava di non doverlo più rivedere dalle parti di San Siro. Marotta sa di avere una complicata gatta da pelare vista l’età del giocatore, che il 4 maggio ha compiuto 32 anni, e un contratto che lo lega al club fino al 2022 per 3,5 milioni di euro a stagione.

Il valore di Nainggolan è letteralmente crollato nel corso dell’avventura nerazzurra. Passato dalla Roma ai meneghini per 38 milioni di euro, una sua eventuale uscita per meno di 20 milioni farebbe segnare una dolorosa minusvalenza sui libri mastri dell’Inter. Con queste cifre sarà difficile trovare acquirenti pronti a tale sacrificio.