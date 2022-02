Inter, passi avanti con il Sassuolo per Scamacca: il costo dell’operazione da 40 milioni in su

I nomi di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi sono da tempo in cima alla lista dei desideri per la prossima sessione di calciomercato di Marotta e Ausilio, insieme a quello di Gleison Bremer del Torino.

Nell’edizione odierna a parlarne è La Gazzetta dello Sport. “Non sorprendono i contatti assidui tra l’ad nerazzurro Beppe Marotta e quello neroverde Giovanni Carnevali. Anzi, è significativo che nell’ultima settimana i due dirigenti (e amici) si siano rivisti più volte per confrontarsi a 360 gradi. A partire dalla cena nel post partita di Coppa Italia da Ribot, il noto ristorante a due passi da San Siro.

Ma occhi indiscreti li hanno sorpresi anche al Kaimano, vale a dire in pieno centro, nel cuore di Brera. Nel menù il piatto principale resta sempre quello di Scamacca, il centravanti che a metà gennaio ha fatto spallucce di fronte alle proposte di Dortmund e Lipsia.

Vuole restare in Italia e l’assist per i nerazzurri è allettante. Ciò spiega perché Marotta si sta dando da fare per mettere in sicurezza anche la trattativa con la società emiliana”.

Il prezzo andrà dai 40 milioni in su, in base al rendimento di Scamacca da qui a fine stagione con la maglia del Sassuolo.