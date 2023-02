Inter, Pavard in scadenza resta il suo obiettivo primario

Potrebbe essere Benjamin Pavard il nuovo colpo alla “Marotta” per l’Inter. Il dirigente ex-Juve ci ha abituati ad acquisti del genere, vedi Vidal, vedi Pogba, vedi Mkhitaryan e così via. Il difensore del Bayern ed ex-campione del Mondo del 2018, è in scadenza con la squadra bavarese per l’estate del 2024.

La strategia di Ausilio, in questo momento, è di attesa perché vuole capire se Benjamin accetterà la proposta del club campione di Germania che vuole allungare di due stagioni l’attuale scadenza del contratto fissata al luglio del 2024. Qualora non dovesse arrivare l’accordo tra le parti, allora l’Inter tornerà a spingere forte sull’acceleratore.

Il claciatore è stato protagonista degli ultimi minuti di partita, visto che si è fatto espellere, lasciando la propria squadra (seppur per poco tempo) a giocare con l’uomo in meno. Il difensore francese ha speso la seconda ammonizione per fermare Messi, lanciato in campo aperto, prima che entrasse in area.

Il francese sarebbe un profilo molto importante per la rosa nerazzurra. Il 26enne transalpino, oltre ad essere un importante profilo internazionale, è anche un utilissimo calciatore “multitasking”. Come riportato da calciomercato.com, a giugno lo slovacco lascerà l’Inter, D’Ambrosio è in scadenza e potrebbe fare le valigie così come Dumfries, al momento candidato numero 1 tra le possibili cessioni per questioni di bilancio.

La fascia di destra potrebbe rimanere scoperta, con Pavard che potrebbe colmare questa eventuale lacuna. Il classe 96′ può giocare sia sulla fascia , ma anche come centrale, nell’eventuale difesa a tre come braccetto destro, proprio come D’Ambrosio.