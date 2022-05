Inter, pazza idea per il centrocampo. Correa per De Paul? Marotta tenta il tutto per tutto

Simone Inzaghi farà di tutto nelle prossime partite per confermare l’Inter come Campione in Serie A, anche se il Milan è in una posizione decisamente favorevole al momento, e potrebbe osteggiare il raggiungimento del tanto agognato scudetto.

Ad ogni modo, importante è anche il mercato e gli obiettivi che la società di è posta di perseguire. Uno di questi è Rodrigo De Paul (27 anni), centrocampista che ha già espresso la volontà di conquistare la fiducia del suo allenatore Diego Pablo Simeone.

Pertanto, almeno per ora, sembra che non contempli l’opzione di imboccare la porta d’uscita dell’Atletico Madrid. Rodrigo De Paul per Joaquin Correa? Secondo quanto risulta pubblicato su Mundo Deportivo, questa sarebbe la volontà di Marotta.

Se questa trattativa dovesse andare a buon fine, sarebbe uno scambio interessante per il prossimo mercato estivo. È possibile questa operazione? Quando si parla dell’attaccante dell’Inter, parliamo di un professionista che conosce la Liga dal suo viaggio al Siviglia.

Dovremo dunque aspettare per scoprire le vere intenzioni del Cholo Simone per quanto riguarda De Paul. Rodrigo ha già dato prova ferma delle sue qualità in Serie A, chissà che possa presto tornarvi.