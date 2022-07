Inter, per Bremer c’è l’accordo ma occhio all’insidia Juve: oggi l’incontro decisivo

Il calciomercato è ormai entrato nel pieno della sua sessione estiva, con le squadre che cercano di mettere a punto le operazioni in uscita e in entrata che gli permetteranno di delineare la rosa per la stagione che verrà.

Una delle questioni più calde, almeno attualmente, è quella relativa alla partenza di Gleison Bremer, difensore del Torino che si è distinto quest’anno per le sue notevoli prestazioni sul campo.

L’Inter ha da mesi l’accordo per prenderlo, ma l’operazione non è ancora chiusa. Oggi c’è l’incontro decisivo, ma presto potrebbe presentarsi un’insidia non da poco per il club milanese.

La Juventus, che ha la liquidità in arrivo per la cessione di De Ligt, si potrebbe clamorosamente inserire e a quel punto i nerazzurri non cederebbero più Skriniar al PSG

A parlare della situazione è Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato e giornalista tv: “La Juve vuole offrire 40 mln al Torino per Bremer e un contratto più alto al giocatore. Se l’Inter non chiude oggi, si apre la strada bianconera”, si legge su Twitter.