Inter, per gennaio obiettivo secondo portiere: c’è André Onana

Il mercato è terminato da tre giorni, ma le dirigenze si stanno già mettendo all’opera per far sì che tutte le situazioni lasciate in sospeso, possano essere riprese e terminate in vista di gennaio.

E’ il caso dell’Inter, da mesi interessata all’acquisto di un secondo portiere, e a quanto pare Marotta e Ausilio avrebbero un piano ben preciso. E secondo Tuttosport, noto quotidiano d’informazione sportiva, sarebbe attuabile già tra pochi mesi.

Il gioiello su cui il mister Simone Inzaghi avrebbe messo gli occhi è André Onana, attualmente impiegato all’Ajax, ma che rientrerebbe nella lista prossime partenze del club. Quale occasione migliore, dunque,

Il professionista, infatti, ha il contratto in scadenza a fine stagione, e dunque i nerazzurri potrebbero portarlo a Milano semplicemente attraverso il pagamento di un piccolo indennizzo.

Il camerunense ha appena 25 anni, ed è classe ’96. Durante il corso della sua breve, seppur intensa, carriera, ha già acquisito esperienza anche in Champions League, il che potrebbe essere fondamentale in casi di passaggio dei gironi da parte dell’Inter.