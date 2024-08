Inter, per il 2025 si pensa a David

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’Inter starebbe progettando di ingaggiare Jonathan David a parametro zero nel 2025, quando scadrà il suo contratto con i francesi del Lille

Il 24enne ha iniziato la sua carriera a Ottawa prima di trasferirsi in Europa attraverso le porte del KAA Gent nel gennaio 2018. Due anni dopo, il canadese ha firmato per il Lille, affermandosi lentamente ma inesorabilmente come uno dei migliori attaccanti della Ligue 1. Tuttavia, il nativo di Brooklyn non ha intenzione di rimanere in Francia per troppo tempo.

Ha rifiutato le offerte di rinnovo del contratto da parte del Lille e ha in mente cose più importanti per il futuro. Pertanto, David probabilmente rimarrà nel club francese fino alla fine della stagione. I nerazzurri hanno preso nota della situazione. Il presidente dell’Inter Bepp Marotta è noto per la sua capacità di attirare alcuni dei migliori giocatori sul mercato degli agenti liberi. I suoi ultimi due acquisti sono Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. La lista comprende anche giocatori del calibro di Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram.

Possibile arrivo

i nerazzurri stanno già pensando di accaparrarsi David la prossima estate. L’internazionale canadese arriverebbe come sostituto numerico di Marko Arnautovic, l’austriaco che negli ultimi tempi ha subito un calo di rendimento da parte di Simone Inzaghi. David troverebbe un alleato ad Appiano Gentile nel connazionale e compagno di nazionale Tajon Buchanan, che si è aggregato ai nerazzurri a gennaio ma sta recuperando dall’infortunio patito durante la Copa America. Tutto ruota intorno a questa trattativa, che porterebbe all’Inter un giocatore di un altro livello.