Inter, per il centrocampo Conte pensa a Lingard: ma è duello con una top europea

Jesse Lingard (28 anni) è una delle personalità più prorompenti del West Ham United, dove è approdato dal Manchester United. Tuttavia, il calciatore è sempre più lontano dal club inglese, e si è aperto a nuove pretendenti.

Tra queste c’è l’Inter, la cui dirigenza si sta dando già da far per mettere a punto quelle che saranno le prossime operazioni in uscita e in entrata, anche in vista del doppio impegno Serie A/Champions del prossimo anno.

Tuttavia, Lingard con le sue prestazioni di alto livello si è aperto la possibilità di essere notato dai migliori club internazionali, e dunque su di lui non c’è solo il club nerazzurro, ma anche il Real Madrid.

Zinedine Zidane, che sogna il doppio di Liga e Champions, vedrebbe il centrocampista, che dispone di una forte vocazione offensiva, come una risorsa dalle numerose garanzie nel progetto della squadra.

Non possiamo però dimenticare che anche il Paris Saint-Germain ha messo da tempo gli occhi sul giocatore, e dalla Francia giungono voci di un contatto già avviato col suo manager. Staremo a vedere, dunque, l’evoluzione dell’operazione nelle prossime settimane.