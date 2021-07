Inter, per il dopo Hakimi Marotta lavora sui nuovi possibili arrivi: oltre Bellerín c’è anche Kurzawa

Se il giocatore dovesse capire di non poter più essere protagonista, potrebbe allora scegliere di far nuove esperienze in Serie A

L’Inter è in procinto di mettersi seriamente al lavoro con l’intento di rafforzare il suo organico in vista della prossima stagione. Infatti, se Marotta ha piazzato Hakimi al Psg e molto probabilmente un altro big nelle prossime settimane, importanti sono anche i nuovi innesti.

Simone Inzaghi, arrivato al posto di Antonio Conte, sa perfettamente di dover tracciare un piano idoneo in questo mercato estivo. Tutto ciò, naturalmente, tenendo conto del fatto che i movimenti tra le società calcistiche rimarranno condizionati dalla pandemia globale del coronavirus.

Non è una novità sottolineare che il ds si trovi dietro le orme di Hector Bellerín (Arsenal), che sarebbe stato scelto per sostituire appunto Achraf Hakimi. Molto probabilmente, in caso l’operazione dovesse andare a buon fine, Inzaghi lo impiegherà sulla sinistra.

Come riportato su Calciomercato.com, i nerazzurri però sono anche sulle tracce di un possibile scarto del Paris Saint-Germain. Si tratta di Layvin Kurzawa (28 anni), un professionista che potrebbe far parte delle operazioni in uscita dei francesi.

Dal suo canto, Kurzawa, aspetterà di conoscere il suo ruolo nella squadra: se non riuscirà a svolgere un ruolo da protagonista, allora potrà decidere di far parte dei nerazzurri in Serie A.