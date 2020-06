Inter, per il dopo Handanovic si guarda in casa: il giovane Radu pronto al grande salto

Trentasei anni e ancora tanta voglia di essere protagonista in A come in Europa. Samir Handanovic non pensa per niente al ritiro ma sa che le prossime stagioni saranno verosimilmente le ultime per lui. Il contratto in scadenza l’anno prossimo potrebbe non essere rinnovato a meno di improvvisi ripensamenti e la necessità di trovare qualcuno che non lo faccia rimpiangere troppo è sempre più impellente.

Inter, soluzione low cost in porta: niente Musso, si scommette su Radu

Eppure i dirigenti dell’Inter, dopo mesi di casting in giro per il mondo, sembrano propendere sempre di più per la soluzione casalinga, promuovendo il romeno Ionut Radu a prossimo estremo difensore della Beneamata. Una scelta che arriva in netta controtendenza rispetto ai tanti rumor di mercato che volevano Marotta e soci ad un passo dall’argentino dell’Udinese, Musso.

Classe ’97, Ionut Radu è approdato all’Inter ad appena sedici anni dalla Dinamo Bucarest ed ha giocato in tutte le rappresentative giovanili dei meneghini. Dal 2017, poi, è stato impegnato in una girandola di prestiti che lo ha portato nel tempo a toccare Avellino, Genova e oggi Parma. A ventitré anni, il portiere romeno è pronto a prendersi il palcoscenico più importante della sua amata Inter, succedendo ad uno dei migliori nel ruolo come Handanovic.

Difficile raccogliere una eredità come quella che lascerà dietro di sé lo sloveno che dal 2012 è sceso in campo 325 volte per difendere i colori nerazzurri. Nel gennaio dell’anno scorso, dopo il caso Icardi, è diventato capitano e simbolo della squadra, riconoscimento che lo ha portato ad essere il numero 26 nella lunga storia dei meneghini. Apprezzato per le indiscusse doti atletiche e per il grande intuito che gli ha permesso di diventare uno dei migliori “para rigori” della storia, Handanovic lascerà al suo addio una lacuna difficile da colmare.

Compito che dunque ricadrà sulle spalle di Ionut Radu che già dalla prossima stagione potrà fare esperienza facendogli da secondo e lavorando al suo fianco fino alla definitiva promozione a numero uno titolare. Una soluzione che premia la bontà della cantera dell’Inter e che permetterà al club di risparmiare per dedicare l’intero budget ad altri profili ritenuti più importanti da mister Conte.