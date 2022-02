Inter, per il futuro in piano c’è il ritorno di una giovane promessa: è Zinho Vanheusden

In vista della prossima stagione avverrà una sorta di rivoluzione in casa Inter: se è vero che anche quest’anno la squadra di Inzaghi ha colpito con ottime prestazioni, per il prossimo anno ci vuole una scossa.

Sono infatti diversi i calciatori in scadenza di contratto, che potrebbero essere sostituiti dai vari giovani nerazzurri della primavera in prestito in altri club. E uno di questi ha parlato Tuttosport:

“Certo è che rientrerà alla base dal prestito al Genoa Zinho Vanheusden. Gli osservatori dell’Inter sono di casa nelle partite dei rossoblù per studiare i miglioramenti del belga che, non va dimenticato, è già nel giro della Nazionale.

E l’arrivo di Alexander Blessin è stato accolto come un’ottima notizia per velocizzare il percorso di crescita del ragazzo che finora è stato frenato soltanto dagli infortuni”.

Nel prossimo luglio, dunque, il giovane compirà 23 anni e il suo futuro sarà con tutta probabilità alla Pinetina, percorrendo i passi di Alessandro Bastoni.