Inter, per il mercato estivo focus sul reparto difensivo: occhio a Christensen in scadenza

La squadra di Simone Inzaghi sta vivendo un momento non particolarmente redditizio in campionato, tanto che se lo scudetto nei primi mesi sembrava destinato a restare a Milano sponda nerazzurra, ora niente è detto.

Ma non finisce qui. Nell’edizione odierna La Gazzetta dello Sport ha parlare degli altri due nomi della lista dei dirigenti dell’Inter: “Un filo indietro, ma da non tralasciare, c’è Martin Hinteregger, austriaco del 1992 dell’Eintracht Francoforte: ha sfidato l’Italia nell’ultimo Europeo e mostrato personalità e senso tattico. Non sarà un nome che scalda i cuori, ma ha la solidità che cerca Inzaghi e anche un buon feeling con il gol: in Bundesliga ne ha messi 17.

In Italia poi ci sarebbe pur sempre la pista di Luiz Felipe, il pupillo di Simone che non ha ancora rinnovato con la Lazio. Se alla fine non dovesse mettere la firma attesa, l’Inter sarebbe davvero pronta a presentare un’offerta”.