Inter, per il mercato obiettivo rinforzi in difesa: la dirigenza su Senesi e Martínez

Se l'obiettivo attuale è il campionato dall'altra Marotta è già al lavoro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione; il punto della situazione

L’Inter di Simone Inzaghi è ancora in lotta per mantenere per il secondo anno consecutivo lo scudetto ottenuto la scorsa stagione. Ma la dirigenza, come si sa, è altrettanto preoccupata di poter programmare al meglio la prossima stagione.

Nuovi nomi, quindi, continuano a circolare praticamente quotidianamente intorno alla squadra lombarda. Molti di loro destinati, com’è logico, a rafforzare quelle posizioni che necessitano di essere ben coperte in vista della prossima sessione di mercato.

Oggi, in particolare, insistenti sono le voci per il reparto difensivo, in particolare Marotta sarebbe sulle tracce di due giocatori dell’Eredivisie dell’Olanda, sui quali starebbe attuando un monitoraggio intensivo.

Le informazioni di SportMediaset rivelano che il primo è Marcos Senesi, difensore centrale argentino di 24 anni che difende i colori del Feyenoord, dove ha dimostrato grande continuità nel corso di questa stagione (38 partite, 2 gol in questa stagione).

Il secondo obiettivo, che è stato legato anche al Barcelona in passato, sarebbe l’argentino Lisandro Martínez. Un difensore di 24 anni già affermato come uno dei perni chiave dell’Ajax, squadra con cui ha giocato ben 38 partite.