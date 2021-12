Inter, per il reparto offensivo c’è un’opzione a costo zero: è Alexandre Lacazette

In un’estate turbolenta, in cui l’Inter, seppur neolaureata campione d’Italia, ha perso due delle migliori stelle della squadra, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, e il loro allenatore, Antonio Conte, i tifosi hanno avuto non poco da ridire sul mercato condotto da Marotta.

Tuttavia, i subentrati Edin Dzeko e Denzel Dumfires hanno fatto dimenticare, completamente, l’attaccante belga e l’estremo marocchino. Dopo aver rinnovato i contratti di calciatori importanti come Lautaro Martínez o Nicolò Barella, al Giuseppe Meazza stanno ora pensando a profili per rinforzare la rosa, con André Onana come futuro giocatore in porta.

Le ultime voci parlano però di Alexandre Lacazette. A quanto pare, infatti, come sottolinea Interlive.it, gli agenti avrebbero offerto all’Inter l’attaccante francese per il corso della seconda parte del campionato.

Lacazette, che ha accumulato 4 gol e 3 assist in 16 partite con l’Arsenal, terminerà il suo contratto tra circa 6 mesi, potendo negoziare il suo futuro direttamente con qualsiasi squadra.

Tuttavia, le elevate esigenze economiche dell’ex calciatore dell’Olympique de Lyon potrebbero essere il grande scoglio per la sua incorporazione nel club milanese. Marotta potrebbe dedicarsi a questo affare una volta risolta la situazione di Alexis Sánchez.