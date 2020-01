Inter, per Kessié ora spunta il nome di Vecino: accordo vicino coi rossoneri

L’idea di scambio tra Kessié e Politano è definitivamente tramontata. L’Inter ha deciso che l’esterno ex Sassuolo andrà via da Appiano solo dietro il pagamento del suo cartellino, richiesta, questa, che non potrà essere esaudita dal club rossonero. Ma il nome dell’ivoriano continua a stuzzicare Conte e il suo staff che adesso non vogliono mollare la presa e portarlo subito in rosa.

SCAMBIO A SORPRESA – Ecco spuntare quindi l’ipotesi a sorpresa e che da qui fino alla fine del calciomercato invernale terrà col fiato sospeso i tifosi di entrambe le milanesi. Per Franck Kessié i dirigenti nerazzurri proporranno uno scambio con l’uruguayano Vecino. Il nome del sudamericano è il frutto di una precisa disegno che prevede l’ingresso in squadra di uno anche tra Vidal ed Eriksen.

“Stiamo grattando il fondo del barile”

L’Inter è in chiara emergenza a centrocampo. Le stesse parole di Conte alla conclusione del match di ieri sera contro l’Atalanta hanno, una volta di più se ancora ce ne fosse bisogno, rivelato che i suoi ragazzi sono allo stremo. Urgono risposte immediate dalla società che è chiamata a rinforzare un reparto che appare in affanno.

UTILE MA NON IMPRESCINDIBILE – Sotto questo punto di vista anche solo l’idea di poter cedere uno come Vecino potrebbe apparire come un clamoroso autogol ma a ben analizzare la cosa forse Conte e Marotta potrebbero avere, ancora una volta, ragione. Seppur da comprimario, l’uruguayano è sceso in campo finora ben 17 volte togliendosi lo sfizio del gol anche in due occasioni. La sua importanza all’interno dei piani del tecnico leccese è indubbia ma resta, all’interno della rosa, nelle scelte dietro a gente come Sensi e Barella.

RISPOSTA ROSSONERA CERCASI – Il probabile approdo a Milano di uno tra Vidal ed Eriksen ne limiterebbe ancor di più l’impiego, ricacciandolo ulteriormente indietro nella classifica di gradimento di Conte. Da quì l’idea di portare a Milano un vice Vidal come Kessié rinunciando, magari, alla spinta e alle geometrie di Vecino. La risposta di Maldini, Boban e Massara è attesa entro la prossima settimana.