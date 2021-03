Inter, per la Champions c’è Mandi nel mirino di Marotta: ma occhio ai cugini rossoneri

L’Inter di Antonio Conte è attualmente, insieme al Milan di Pioli, una delle favorite per succedere al primato della Juventus in Serie A. Ma questo fa sì che il tecnico salentino alzi le pretese per mantenere la rosa competitiva anche in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, infatti, il mister desidera continuare a rafforzare il suo progetto al fine di compiere anche il famoso salto qualitativo necessario per far bella figura anche in Champions League.

È per questo che, secondo quanto afferma Fennecfootball.com, la società gestita da Giuseppe Marotta continua ad avere nel suo mirino un Aïssa Mandi (29 anni) che attualmente è legato al Real Betis fino alla fine di questa stagione.

Il centrale difensivo della squadra guidata da Manuel Pellegrini, tuttavia, attraverso le sue prestazioni di costante alto livello si è guadagnato le avances anche da parte di club internazionali.

Prima tra tutte è il Liverpool, ma ci sono anche i cugini del Milan e l’Olympique de Lyon, che sarebbero più che interessate ad ottenere l’approdo del giocatore senza alcun dispendio in termini economici.