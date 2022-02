Inter, per la difesa non c’è solo Bremer: Marotta ha messo gli occhi anche su Christensen e Senesi

L’Inter è molto concentrata a far bene in campionato, anche se attualmente gli uomini di Simone Inzaghi non stanno vivendo il periodo massimo della loro forma fisica, e ciò si sta traducendo anche in termini di (mancati) risultati.

Tuttavia, la dirigenza è anche molto attiva sul mercato, dato che l’intenzione è quella di programmare al meglio la prossima stagione. Secondo quanto riporta Niccolò Ceccarini su TMW, i nerazzurri per la difesa, oltre a Gleison Bremer, avrebbero messo gli occhi su altri due professionisti.

Si tratta di Christensen del Chelsea e Marcos Senesi del Feyenoord, che ha una valutazione di circa 15 milioni di euro: “Anche l’Inter è al lavoro sul fronte difesa. La società nerazzurra è a caccia di un forte centrale, che possa dare ulteriore qualità al reparto. A maggior ragione se a fine stagione dovesse andare via De Vrij.

L’Inter vorrebbe tenere l’olandese ma se arrivasse un’offerta conveniente ecco che potrebbe arrivare l’ok alla cessione. Tra gli osservati speciali ci sono due nuovi nomi: Christensen e Senesi.

Il danese del Chelsea va in scadenza a giugno e potrebbe rappresentare una soluzione ideale. Decisamente più costosa la strada che porta a Marcos Senesi del Feyenoord. L’argentino ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro“.