Inter: per la difesa rispunta il nome di Akanji, ma non è il solo

Rispunta l’ipotesi Akanji per l’Inter , ma non è il solo nome che potrebbe arrivare a soccorso di Simone Inzaghi nel caso in cui l’operazione Bremer, che rimane la priorità, non dovesse andare in porto.

Akanji e Zagadou gli altri nomi

“L’Inter potrebbe ritrovarsi costretta a individuare un’alternativa più vicina alle caratteristiche del brasiliano. Nelle scorse settimane sono stati proposti due difensori che, nella scorsa stagione, erano compagni al Borussia Dortmund: prima Akanji e poi Zagadou.

Anche se il secondo è attualmente svincolato, dato che il suo contratto è scaduto, è il primo ad aver raccolto maggiore interesse. È stato messo in stand-by, come potenziale alternativa a Milenkovic, oppure come potenziale innesto per giugno 2023, quando anche il suo vincolo con il club tedesco si esaurirà. In caso di necessità immediata, però, potrebbe trasformarsi in un’opzione per l’immediato.