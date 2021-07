Inter, per la fascia sinistra c’è un’offerta dal Portogallo: è Luis Diaz. “Forte interesse di Marotta”

L’Inter per il post Hakimi è alla continua ricerca di rinforzi suggeriti dal mister Simone Inzaghi da piazzare in rosa così da mantenerla competitiva, anche in vista del doppio futuro impegno Champions/Serie A.

Se è vero che probabilmente le grandi cessioni non sono finite qui, con Bastoni in bilico così come Barella, il reparto del centrocampo è tra quelli che necessariamente spingono il ds nerazzurro a doversi guardare intorno.

Ebbene nelle ultime ore insistente si fa la voce di un giocatore per la fascia sinistra: come spiegato dal Corriere dello Sport, è stato offerto un nome nuovo, dal valore di mercato non indifferente, in viale della Liberazione.

“Luis Diaz del Porto. Dal Portogallo assicurano che l’Inter è interessata. Colombiano classe 1997, è valutato 40 milioni”, cita il noto quotidiano sportivo. Bisognerà dunque vedere se la dirigenza se la sentirà di investire tale cifra nel professionista, tenendo comunque conto del tesoretto accumulato dalla cessione di Hakimi al Psg.