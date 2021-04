Inter, per la prossima stagione torna l’ipotesi Lazaro. Parla l’agente: “Segue tutte le loro partite”

Anche se mancano mesi all’inizio della prossima stagione di calciomercato, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro su quelle che saranno le prossime operazioni in entrata e in uscita, ma anche quelle che confermeranno alcuni professionisti come punti fermi della squadra.

Ebbene tra i giocatori che potrebbero fare ritorno all’Inter nella prossima stagione c’è Valentino Lazaro. L’esterno austriaco è in prestito per una stagione al Borussia Moenchengladbach, ma il suo riscatto è in dubbio per via di una stagione caratterizzata da un po’ troppi infortuni.

A parlare con FCINTER1908 è stato l’agente di Lazaro, Max Hagmayr, che ha parlato del futuro del giocatore: “Sfortunatamente ha avuto due infortuni muscolari entrambi nella preseason, è stata difficile per lui”.

“Ma si è adattato bene e ha giocato in diversi ruoli in campo durante la stagione. Ora vediamo cosa succederà nelle ultime gare della stagione. Tanti infortuni? Sono cose che possono capitare nel calcio”.