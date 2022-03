Inter, per l’attacco non c’è solo Scamacca: Marotta ha (ri)messo gli occhi su Marcus Thuram

Il francese era dato già per certo a Milano la scorsa estate, prima del grave infortunio al ginocchio

Non solo testa al campo per l’Inter di Simone Inzaghi, la dirigenza pensa già a quelli che dovranno essere i rinforzi per il mercato estivo. La parola d’ordine è una: attacco. Marotta già guarda al futuro e torna il nome di Marcus Thuram.

A parlare è Tuttosport nel corso di una recente edizione. L’attaccante francese era quasi dato per certo a Milano in estate, prima del grave infortunio al ginocchio che gli ha precluso l’arrivo in Italia.

“Il francese, attaccante fisico, veloce e abile proprio a giocare a campo aperto resta al centro del mirino del direttore sportivo e il Borussia Mönchengladbach, nel caso in cui arrivasse un’offerta congrua, non farebbe certo le barricate per farlo partire a cifre diverse rispetto alla clausola da 45 milioni presente nel contratto.

L’Inter, un’estate fa, quando la clausola era da 30, ne aveva offerti 20 più 5 di bonus, ma oggi nella valutazione del giocatore pesano anche le difficoltà avute in stagione per l’infortunio che l’ha costretto ai box nei primi mesi dell’anno”, si legge.

Con Thuram in arrivo, tuttavia, sempre più probabile si fa l’addio di Sanchez. Ma anche Lautaro è in bilico: “Certo è che il reparto sarà rinforzato dall’arrivo di Gianluca Scamacca che ha già detto sì all’Inter e che raccoglierà l’eredità di Dzeko dopo una stagione di coesistenza: il Sassuolo, per ora, spara alto, ma un accordo si troverà”, assicura TS.