Inter, per l’attacco non c’è solo Scamacca: Marotta vuole anche Dybala e Jonathan David

Non solo l'attaccante del Sassuolo: la dirigenza è attiva su più fronti, con Marotta pronto a intervenire con offerte più che consistenti

L’Inter è già in moto sul fronte calciomercato, e Marotta ed il suo staff sono alla ricerca dei futuri innesti che, in base alle direttive del mister Simone Inzaghi, dovranno essere per la prossima stagione soprattutto sul fronte offensivo.

Secondo La Gazzetta dello Sport di oggi in bilico c’è soprattutto Alexis Sanchez, ma una decisione verrà presa solo più avanti sul cileno. E poi c’è da ragionare su Lautaro Martinez, soprattutto in caso di offerte da capogiro dall’estero.

Il primo obiettivo rimane Gianluca Scamacca del Sassuolo. “Con il club ci sono incontri periodici, il centravanti ha già concesso la pole position ai nerazzurri rifiutando la corte del Borussia Dortmund a gennaio. E la stessa società nerazzurra si sente in primissima fila, in posizione di forza”, si legge.

Ma non è finita qua: i nerazzurri hanno messo gli occhi anche su una stella della Juventus: Paulo Dybala. Entro la fine del mese, la società bianconera incontrerà Antun, il manager del calciatore, e Marotta è pronto a intervenire, qualora non si concretizzasse per il rinnovo.