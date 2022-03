Inter, per l’attacco si fa strada un sogno: è David de Lille, ma sul giocatore c’è l’Arsenal

L’Inter è concentrata sugli obiettivi in campo per quanto riguarda il Campionato, per provare a confermarsi campione anche con Simone Inzaghi, ma anche per quanto riguarda la Coppia Italia.

Proprio nel match di ieri contro i cugini del Milan, l’attacco dell’Inter è apparso in netta involuzione: il reparto offensivo non segna addirittura dalla rete di Dzeko al 47′ della gara contro il Napoli.

A preoccupare è maggiormente il down delle prestazioni di Lautaro Martinez, che non segna su azione da dicembre e, in generale, dal 12 gennaio, quando trasformò il rigore in Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Ad affrontare l’argomento è stata la Gazzetta dello Sport, secondo la quale i nerazzurri interverranno sul mercato la prossima estate con colpi di non poco spessore, alcuni dei quali sarebbero un vero e proprio sogno per i tifosi: