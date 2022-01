Inter, per l’attacco una proposta dal Liverpool dopo l’out di Correa: è Divock Origi

L’Inter è più che mai concentrata sul macinare punti in campionato per tentare di accaparrarsi per la seconda volta consecutiva il titolo di campione d’Italia, ma nel frattempo si pensa anche al mercato.

Dopo l’infortunio di Correa, infatti, il reparto offensivo, insieme a quello della fascia sinistra, è diventato quello più urgente cui provvedere, e diversi giocatori sono stati proposti all’Inter a gennaio.

Per l’immediato c’è Felipe Caicedo, ma i dirigenti nerazzurri stanno già pensando al futuro. Su tutti c’è il nome di Origi: “C’è un retroscena che aiuta a capire: nelle ultime settimane ai nerazzurri è stato proposto il profilo di Divock Origi, il belga del Liverpool che non è da considerare in scadenza”

“I Reds, infatti, sono in possesso di una clausola di rinnovo per un’ulteriore stagione, fino al 2023. L’Inter, a cui pure il calciatore non dispiace, è passata oltre. C’è Scamacca nei pensieri“, si legge.