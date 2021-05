Inter, per reinvestire urgono cessioni: tra i protagonisti sacrificabili anche Eriksen

L’Inter, pur essendosi laureata già campione d’Italia, aspetta con ansia l’apertura del calciomercato per rinforzare la squadra in vista del doppio impegno Champions/Serie A che aspetta gli uomini di Conte nella prossima stagione.

La dirigenza ha bisogno di cessioni per collezionare un tesoretto da spendere nel mercato in entrata, dato che in progetto ci sono già alcuni innesti necessari, soprattutto per quanto riguarda il comparto difensivo.