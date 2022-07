Inter, per Sanchez al Marsiglia ormai è quasi fatta : le trattative vanno avanti da settimane

La fine della permanenza all’Inter di Alexis Sanchez è ormai quasi certa: l’attaccante cileno aveva rifiutato tutte le destinazioni fin qui proposte, ma ora avrebbe accettato di andare al Marsiglia, che lo corteggia ormai da tempo.

A parlarne è La Gazzetta dello Sport: “La novità è un’apertura fino a ieri impensabile, quella di Sanchez al Marsiglia. Addirittura in Francia c’è chi ieri ha parlato di accordo in dirittura d’arrivo. All’Inter non risultava, a ieri sera, uno stato d’avanzamento simile dell’affare. Ma che qualche colloquio sia in corso, è ipotesi confermata“.