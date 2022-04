Inter, per Skriniar pronto il piano rinnovo: così il club lo blinderà dalle avances di United e Tottenham

Il difensore slovacco sta vivendo l’ennesima stagione di alto livello e questo ha suscitato l’interesse di grandi club come il Manchester United e il Tottenham di Conte. Per questo il club nerazzurro ha deciso di accelerare le trattative.

Dopo in rinnovi di Bastoni, Barella e Lautaro, l’Inter è pronta a chiudere la questione rinnovo relativa anche ad un altro pilastro della squadra di Simone Inzaghi: stiamo parlando di Milan Skriniar.

“Potremmo sintetizzarlo come piano anti-Premier. L’Inter ha urgenza di rinnovare l’accordo. La scadenza, 2023, racconta tutto. Allungarla, portarla fino al 2026, vuol dire mettere comunque la società nerazzurra in una posizione di forza, anche a fronte di possibili assalti estivi dei club sopra citati.

Oggi Skriniar, tanto per intendersi, è il calciatore in rosa con il maggior mercato. Più di Lautaro, più dello stesso Barella. Ecco perché entro la fine della stagione la società nerazzurra e il difensore slovacco si siederanno intorno a un tavolino, per tracciare le linee del nuovo contratto. È chiaro che i rinnovi dell’ultima stagione – da Lautaro a Barella, fino a Brozovic – orienteranno il discorso economico.

Oggi Skriniar guadagna 3,5 milioni, oltre ai bonus. Servirà ritoccare all’insù quella cifra, ovviamente. L’Inter ha in mente di offrire al difensore un accordo in stile Barella, che faccia salire gradualmente lo stipendio. Ma che comunque garantisca al difensore un incremento fin dalla prima stagione. E dunque è pensabile che la nuova asticella possa essere fissata sui 4,5 milioni più bonus in partenza, fino a un contratto che negli anni a seguire supererà quota 5 milioni”, riporta La Gazzetta dello Sport.