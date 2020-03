Inter, per Soteldo è rebus. Il patron del Santos: “Ausilio sparito”.

Le vie del calciomercato sono insondabili. Inter e Santos, dopo lo “sgarbo” sul caso Gabigol aveva ricominciato a sentirsi per intavolare una nuova trattativa. Nel mirino dei nerazzurri infatti ci era finito il giovane Soteldo, nuova stellina della primavera dei brasiliani. Peccato che dall’infatuazione originaria si sia passato ad una freddo silenzio di cui Peres, patron del club, non riesce ancora a spiegarsi il motivo.

Raggiunto da Calciomercato.com Jose Carlos Peres racconta così l’accaduto: “Soteldo?Le rispondo: Inter. Me lo hanno chiesto, Ausilio in persona, ma si è fermato davanti alla mia richiesta di 35 milioni – continuando dicendo – Tanti? Guardi che Soteldo è un giocatore giovane, che ha delle doti sensazionali, è un giocatore che decide le partite. Me lo hanno chiesto tutte le grandi squadre in Brasile, lo vogliono gli squadroni della Premier come l’Everton, e ha tante richieste dalla Spagna”.

Non riesce a trattenere il rammarico per l’affare sfumato che avrebbe portato Gabriel Barbosa nel suo club anzichè al Flamengo dove, secondo lui, avrebbero letteralmente derubato l’Inter. “Noi abbiamo preso Gabriel Barbosa in fondo al pozzo. Dopo aver fatto solo panchina all’Inter era stato in prestito al Benfica. Si era già svalorizzato e il giocatore aveva il morale sotto i tacchi. Lo abbiamo messo in sesto e fatto sentire a casa sua. Ha giocato tanto e fatto gol a grappoli”.

Inevitabile quindi, al momento della decisione della cessione, che il Santos prendesse parte alla trattativa e facesse la sua offerta. Spiega Peres: “Lui aveva voglia di rimanere qui. Io ho chiamato l’Inter e ho offerto Lucas Verissimo più 4 milioni, ma hanno preferito darlo al Flamengo per 20 milioni pagati a rate. Un peccato”.

Quindi la chiusa anche sul caso Soteldo. “Io, nonostante la delusione che abbiamo avuto con la storia di Gabigol, volevo dare una corsia preferenziale a Piero Ausilio, e con una controproposta di 20-25 milioni di Euro ci saremmo seduti per trattare, ma lui non si è fatto più sentire…”. Affare sfumato?