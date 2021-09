Inter-Perisic, è addio: Marotta già al lavoro per due possibili sostituti

Nell’ultima sessione di calciomercato l’Inter, rispetto alla rosa dello scorso anno, ha visto profondi cambiamenti soprattutto a causa della fitta campagna di cessioni per risanare i debiti voluta dalla società.

Il mister Simone Inzaghi ha dovuto rinunciare a tanti big, come Lukaku o Lautaro Martinez. Ebbene in quest’ottica le ultime voci non sono rassicuranti per i tifosi nerazzurri, dato che Ivan Perisic vedrebbe un futuro tutt’altro che blindato.

L’ex Wolfsburg ha il contratto in scadenza al prossimo giugno e ad oggi, come confermato a Fcinter1908, non c’è stato alcun contatto con la dirigenza in relazione ad un eventuale rinnovo.

Quindi, purtroppo, un addio sembra ormai l’unica soluzione, dato che il suo ingaggio pesa indubbiamente sulle casse della società, e per questo motivo Ausilio e Marotta si stanno già guardando attorno.