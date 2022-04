Inter, Perisic tra i migliori di Inzaghi ma il contratto è in scadenza: il punto sul rinnovo

Ivan Perisic è senza dubbio tra i giocatori che più hanno fatto parlare di sé in termini di rendimento della stagione della rosa di Simone Inzaghi. Ennesima dimostrazione c’è stata proprio contro la Juventus.

L’esterno croato è sicuramente uno dei trascinatori della squadra, anche in ottica della corsa allo scudetto, ma è ancora in attesa di capire cosa riserverà per lui il futuro, sarà lontano da Milano?

L’ex Bayern è in scadenza di contratto e il rinnovo non è scontato. Ad affrontare la questione Tuttosport in una delle recenti edizioni:“La volontà del giocatore, così come quella della società di Viale della Liberazione, punta alla permanenza di Perisic a Milano. Ma con un contratto in scadenza e nessuna firma (né un’intesa definitiva) sul rinnovo, nessuno ad oggi può stabilire con certezza il futuro del 33enne di Spalato.

Dopo un primo incontro in persona tra l’entourage del calciatore e l’Inter, avvenuto a febbraio, le due parti non si sono più viste dal vivo. L’intenzione sarebbe stata quella di fissare una nuova riunione dopo circa 3-4 settimane, ma i plurimi impegni dei nerazzurri e il concitato periodo calcistico, hanno fatto slittare il tutto”, spiega il quotidiano.