Inter piena di debiti, le parole di Gaetano Bellavia alla Rai

“L’Inter ha una marea di debiti. Situazione pesantissima” queste le parole di Gaetano Bellavia durante Report

Nel corso della trasmissione Report su Rai 3 è andato in onda un servizio sul caso plusvalenze. Caso che vede coinvolta primariamente la Juventus, ma nel corso del servizio si è spaziato anche su altro e arrivando perfino all’Inter.

Gaetano Bellavia, esperto di riciclaggio, ha di fatto parlato nel corso della trasmissione anche della situazione finanziaria dell’Inter. Secondo quanto riportato dall’uomo, l’Inter non se la passa bene. Bellavia ha specificato che il club nerazzurro sia in una situazione piuttosto grave e molto pesante.

Le dichiarazioni di Gaetano Bellavia e la situazione Inter

“La definirei come minimo pesantissima. Ha una marea di debiti, credo sui 900 milioni, a fronte di 300 milioni di credito. Quindi hanno un grosso squilibrio”. Queste le parole di Gaetano Bellavia, che alzano il sipario su un palcoscenico piuttosto drammatico per l’Inter.

I debiti dei meneghini non sono cosa sconosciuta, visti anche i recenti avvenimenti e le cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku per fare cassa. I giocatori venduti rispettivamente a Paris Saint Germain e Chelsea. Per non parlare della situazione avuta con Antonio Conte, che ha lasciato la panchina per via del ridimensionamento attuato dalla società.

Se le parole di Bellavia si trovassero a corrispondere alla realtà, allora sarebbe uno scenario triste per gli attuali Campioni d’Italia in carica. Inter che in questi anni non ha vissuto una situazione societaria propriamente rosea, con più cambi dirigenziali nell’arco di una decade. Dal Triplete in poi, quasi sempre profondo rosso.