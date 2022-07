Inter, Pinamonti in dirittura d’uscita da Milano: c’è l’Atalanta, ecco a quanto si può chiudere l’affare

Continuano ad essere ore calde quelle in corso per il mercato dell’Inter, sia per quanto riguarda i nuovi innesti, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita.

Se da un lato Simone Inzaghi è sul pezzo ed è in costante aggiornamento con la dirigenza per capire quali saranno i reparti sui quali investire, dopo l’arrivo (ritorno) di Lukaku adesso è anche tempo di far rifiatare le casse.

Ebbene le ultime voci parlano di un giocatore in particolare da piazzare per Giuseppe Marotta. A quanto pare, infatti, come riportato dal Corriere della Sera, il club nerazzurro cederà Andrea Pinamonti.

Il giocatore si è distinto in modo particolare per le sue prestazioni all’Empoli, e l’Atalanta sembra l’ipotesi più plausibile, almeno per il momento.

Il classe ’99 andrebbe volentieri a Bergamo – con le adeguate garanzie -, ma c’è ancora distanza tra i club: i nerazzurri vogliono almeno 18-20 milioni di euro, la Dea è ferma a 12. L’operazione si concluderà a metà strada?