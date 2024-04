Inter, possibile affondo per Gudmundsson

I nerazzurri potrebbero provare a prendere Albert Gudmundsson dal Genoa nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il grifone ha aperto alla cessione

L’Inter sta cercando di consolidare la sua attuale forza in Serie A, dove ha brillantemente vinto lo scudetto in questa stagione. I nerazzurri hanno ottenuto grandi prestazioni durante tutta la stagione e vogliono portare in Europa questa loro mania di conquiste, dopo aver raggiunto la finale di Champions League un anno fa.

Simone Inzaghi ha intenzione di correggere gli errori della stagione in corso e, sebbene si parli di una cessione necessaria, è prevedibile che ci sia spazio anche per puntellare diverse parti della squadra. Il Corriere dello Sport ci dice che uno degli obiettivi della squadra italiana è quello di migliorare la rosa con un obiettivo in particolare.

Gudmundsson nel mirino

Si tratta di Albert Gudmundsson, attaccante di 26 anni, di cui parlano spesso molto in Italia negli ultimi mesi. In particolare, c’è l’indiscrezione che negli ambienti nerazzurri si voglia applicare la stessa strategia utilizzata per l’arrivo di Davide Frattesi qualche mese fa. Si tratta di un trasferimento con obbligo di acquisto.

Il Genoa valuta il 26enne islandese (15 gol in 33 partite) non meno di 35 milioni di euro. Una cifra con cui il Giuseppe Meazza vuole puntellare il potenziale offensivo dei campioni d’Italia, ma che abbasserebbe offrendo in cambio il giovane Mattia Zanotti (21 anni, in prestito al San Gallo). Ad aver aperto alla cessione anche in presidente del Genoa, che ha parlato anche di come il suo giocatore sia pronto ormai per salutare il rossoblù.