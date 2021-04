Inter, possibile colpo a parametro zero per l’attacco: per Conte c’è Lucas Vazquez

Per la prossima stagione l’obiettivo di Marotta sarà senza dubbio quello di rinforzare la rosa, anche in vista del doppio impegno Serie A/Champions, ma non solo nei titolari, ma anche per quanto riguarda le riserve a disposizione di Conte.

La crisi economica riguarda ormai grande fetta della popolazione mondiale, e l’Inter non è un club che vorrà spendere tanto per le prossime operazioni in entrata, così come praticamente tutti i club in giro per l’Europa, da qui l’attenzione verso i colpi a parametro zero.

Ebbene secondo quanto appurato da Fcinter1908, la dirigenza sta ragionando sulla possibilità di portare a Milano l’esterno spagnolo del Real Madrid Lucas Vazquez.

Il giocatore classe ’91 non ha ancora rinnovato col suo club e non sembra particolarmente vicino a un accordo.

Quantomeno questo è quello che il suo entourage ha fatto sapere alla dirigenza nerazzurra nel corso dei primi contatti avvenuti tra le due parti. L’attaccante tuttavia ha mostrato la sua disponibilità e il suo interesse nella nuova eventuale avventura alla corte di Conte.

Tuttavia, purtroppo per Marotta, i nerazzurri non sono i soli ad essersi fatti avanti, ma è da registrare anche il contatto del. manager del calciatore con il Milan. In Germania, invece, si sta muovendo il Bayern Monaco.