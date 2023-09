Inter, possibile contatto con Elmas

Complice un avvio di campionato non propriamente esaltante per minutaggio, Elmas si starebbe guardando intorno per un possibile addio

Intervistato da Calcionapoli24, l’agente del giocatore macedone ha parlato di alcune recenti notizie sul suo futuro. Elmas è un giocatore il cui nome è entrato nel radar dell’Inter, se si pensa ad alcune recenti voci di trasferimento.

Secondo quanto riportato, i nerazzurri starebbero pensando a un trasferimento del 23enne già durante la finestra di gennaio. Il motivo di questo interesse sarebbe in parte legato al fatto che l’Elmas non sembra essere attualmente in grado di soddisfare le esigenze del Napoli. In questa stagione ha collezionato una sola presenza con i partenopei sotto la guida del nuovo allenatore Rudi Garcia. Inoltre, Elmas è un giocatore che in passato ha espresso chiaramente il suo desiderio di giocare. Pertanto, le voci suggeriscono che il nord macedone potrebbe lasciare il Napoli in un futuro relativamente prossimo.

Possibile addio

I media nord-macedoni hanno addirittura accennato a un possibile scambio con il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi.Nel frattempo, si parla di un interesse da parte di altri club, tra cui l’RB Lipsia e club della Premier League.

Il Liverpool è una delle squadre che è emersa nelle voci di mercato degli ultimi giorni. Da parte sua, l’agente di Elmas, Nikola Gjosevski, non si è sforzato di negare la possibilità di un trasferimento. Ha spiegato che “posso confermare che siamo in trattativa con il Napoli per un prolungamento del contratto”. L’attuale accordo di Elmas con i campioni d’Italia è valido fino alla fine di giugno 2025. L’agente del centrocampista ha poi aggiunto che “Stiamo parlando anche con altri club che hanno mostrato interesse per lui”.