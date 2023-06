Inter, possibile doppio colpo dal Torino: Schuurs e Singo

La partita con il Torino per l’Inter è stata l’occasione giusta per visionare da vicino due calciatori: Shuurs e Singo

In concomitanza con lo scontro con il Torino in Serie A, i nerazzurri hanno tenuto d’occhio le prestazioni di Perr Schuurs e Wilfried Singo. Due giocatori che potrebbero sostituire Milan Skriniar e Denzel Dumfries nella prossima stagione.

Gran parte del mercato dell’Inter per la prossima stagione, però, è direttamente legata alla finale di Champions League. Si tratta di un duello che li vedrà incontrare il Manchester City a Istanbul, nel tentativo di trovare il successore del Real Madrid come campione d’Europa. Naturalmente, questa storia ruota intorno al mercato.

Una trattativa che sta nascendo

In particolare, l’Inter Serie A sta lavorando 24 ore su 24 per trovare il successore di Milan Skriniar (in partenza per il PSG) alla retroguardia. Per questo motivo, secondo CalcioMercato.com, hanno notato il notevole impatto di Perr Schuurs (23) con i colori del Torino ma non è il solo che potrebbe interessare.

I nerazzurri hanno approfittato dello scontro diretto in terra piemontese per tenere d’occhio il centravanti, oltre a tenere d’occhio un altro giocatore. Si tratta di Wilfried Singo (22), ala che da qualche tempo si sta comportando a ottimi livelli sulla fascia destra del progetto di Ivan Juric. Da notare anche che l’ivoriano potrebbe prendere il posto di Denzel Dumfries (27). In altre parole, i vincitori di Coppa e Supercoppa si preparano a dare una sistemata alla difesa. Insomma, l’Inter può incassare il doppio colpo del Torino con Singo e Schuurs.