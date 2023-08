Inter possibile doppio colpo finale

Nelle ultime ore della finestra di trasferimenti estivi, l’Inter cercherà di assicurarsi i servizi di un paio di centrocampisti. I francesi Tanguy Ndombele e Maxime Lopez sono in cima alla lista dei desideri

L’Inter non ha ancora detto l’ultima parola. Dopo aver completato ieri l’ingaggio del difensore francese Benjamin Pavard (per una cifra intorno ai 30 milioni di euro), la squadra italiana vuole approfittare dell’ultimo periodo della finestra di trasferimenti estivi per dare un nuovo impulso al proprio centrocampo.

Secondo quanto riportato da CalcioMercato.com, la dirigenza starebbe lavorando all’ingaggio di Tanguy Ndombele, centrocampista francese che, dopo il prestito al Napoli, è appena tornato al Tottenham. I nerazzurri vorrebbero ottenere un prestito con opzione di acquisto.

Scambio in vista

D’altra parte, il club sta valutando anche la possibilità di portare Maxime Lopez (25), centrocampista del Sassuolo che piace molto al tecnico Simone Inzaghi. In questo caso, i lombardi stanno valutando uno scambio di prestiti tra il marsigliese e l’albanese Kristjan Asllani (21).

Con questa coppia di acquisti, l’Inter avrebbe una rosa molto completa e in grado di lottare per i titoli in palio. Finora, la squadra nerazzurra ha vinto due delle prime due partite di Serie A (contro Monza e Cagliari). La possibilità di vedere la loro rosa rafforzarsi ulteriormente è elevata con i nerazzurri pronti a investire pur di regalare a Simone Inzaghi nuovi calciatori che possano dare una spinta in più al progetto. Dopo il sorteggio di Champions League sembra ci sia la voglia di ripetere un cammino come quello dell’anno scorso.