Inter, possibile il rientro anticipato di V. Carboni come rinforzo di gennaio?

Uno dei tre 2005 che ha segnato in Serie A quest’anno è Valentin Carboni. Trequartista argentino di proprietà dell’Inter, al Monza ha realizzato già due goal, che lo hanno reso il calciatore più giovane che ha segnato nella storia dei brianzoli. I nerazzurri hanno grandi aspettative per questo giovane calciatore, visto le sue importanti caratteristiche.

Figlio di Ezequiel, ex centrocampista tra le altre del Catania, e fratello di Franco, esterno del Cagliari, Valentìn viene schierato prevalentemente nella posizione di trequartista, ruolo in cui riesce a mettere maggiormente in mostra le sue qualità. L’italo-argentino è dotato di un’ottima tecnica individuale e di un’ottima agilità nel dribbling, nonostante il fisico imponente. Spesso tenta di saltare l’uomo, creando superiorità numerica, o cercare il passaggio in profondità verso un compagno. Oltre alle due reti (contro Juventus e Frosinone), ha messo a referto anche ben 3 assist.

Le ottime prestazione del nazionale argentino U-20, hanno soddisfatto la dirigenza dell’Inter, e secondo Tuttosport, Carboni potrebbe rientrare a Milano già nel mese di gennaio:

“Gli ottimi rapporti tra l’Inter e Galliani, nonché l’arrivo di Daniel Maldini (e quello più che probabile di Radonjic dal Torino), rendono sempre più probabile il possibile rientro alla base di Valentin Carboni con sei mesi d’anticipo rispetto al previsto nel caso in cui l’Inter riuscisse a liberarsi di Alexis Sanchez. In quest’ottica, la gara di stasera per l’argentino sarà un grande esame di maturità”.

La prestazione del suo calciatore (come il resto del Monza) ha lasciato un po’ a desiderare. L’Inter ha strapazzato la squadra lombarda per 5-1, e Eurosport riferisce così la prestazione del trequartisa classe 2005: “Questa prestazione non rispecchia il suo stato di forma nelle ultime gare disputate; poco pungente e spesso intimorito dagli avversari, mai pericoloso.”