Inter, possibile scambio con l’Arsenal per Thuram?

Mikel Arteta può ottenere il suo attaccante “da sogno” Marcus Thuram dall’Inter ma solo se fosse disposto a spedire una stella dell’Arsenal all’Inter in Serie A in cambio

I Gunners sono stati sul mercato per un nuovo attaccante durante l’estate, con Benjamin Sesko, Victor Osimhen e Viktor Gyokeres tutte le opzioni prese in considerazione, mentre la stella del Newcastle Alexander Isak è stato anche detto di essere in cima alla lista dei desideri di Arteta.

Raheem Sterling è arrivato in prestito dal Chelsea per rafforzare le opzioni in avanti, ma le notizie suggeriscono che il club sta ancora setacciando il mercato per trovare un nuovo attaccante nelle prossime finestre di mercato. Secondo quanto riportato dall’Italia, Thuram potrebbe essere l’obiettivo principale e il francese sarebbe il “sogno” di Arteta.

Scambio con Gabriel Jesus?

Thuram ha realizzato 15 gol e 14 assist nella sua campagna d’esordio con l’Inter, dopo essersi trasferito dal Borussia Monchengladbach in trasferimento gratuito, e ha iniziato la sua seconda stagione con il botto, trovando la rete in quattro occasioni nelle sue tre partite iniziali. Forse è questo stato di forma che ha attirato l’attenzione di Arteta e il rapporto sostiene che i Gunners potrebbero tentare l’Inter in un accordo se sono disposti a mandare Gabriel Jesus a San Siro in cambio.

Entrambi i giocatori sono valutati 65 milioni di euro (55 milioni di sterline) e si sostiene che Jesus “non è certo considerato intoccabile dallo staff tecnico dell’Arsenal”, avendo trascorso gran parte della scorsa stagione a guardare dalle retrovie, con Kai Havertz spesso preferito a guidare la linea. Il rapporto sostiene tuttavia che l’Inter vorrebbe anche “un’aggiunta sostanziale di denaro dal club inglese” insieme a Jesus per prendere in considerazione la possibilità di separarsi da Thuram.