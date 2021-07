Inter, potrebbero non essere finite le cessioni dei big: l’Arsenal piomba su Lautaro Martinez

Il giocatore sarebbe valutato non meno di 70 milioni di euro

L’Inter prosegue il suo mercato in entrata, essendo alla ricerca dei vari innesti da piazzare in squadra su consiglio di mister Inzaghi, così da ovviare all’assenza causata dalla partenza di un big come Hakimi.

Tuttavia, alcune voci internazionali danno come non totalmente concluse le partenze in casa nerazzurra. Nel capitolo delle possibili cessioni, infatti, ci sarebbe Lautaro Martinez, fortemente voluto dall’Arsenal.

Sembra infatti che, almeno in questa prima parentesi pre campionato, l’ariete 23enne non sia considerato al momento come indispensabile dal suo allenatore, che dunque lo starebbe facendo pensare al trasferimento.

Il suo valore di mercato si colloca però intorno ai 70 milioni du euro. Il professionista argentino che, pur avendo un potenziale incredibile, vive all’ombra di Romelu Lukaku (28 anni). Non si può quindi escludere la sua partenza dal Giuseppe Meazza.



Dunque, bisognerà aspettare per conoscere la posizione dell’Arsenal al riguardo, soprattutto per quanto riguarda i progetti per un’offensiva dal punto di vista d’offerta economica.