lunedì, Marzo 23, 2026
HomeSportCalcioInter, preoccupazioni Scudetto: proteste per il mancato rigore contro la Fiorentina
Calcio

Inter, preoccupazioni Scudetto: proteste per il mancato rigore contro la Fiorentina

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Fonte: Wikimedia Commons

Il momento “no” della Inter è ormai evidente e i recenti risultati lo confermano. Il pareggio contro la Fiorentina ha rappresentato l’ennesimo passo falso di una squadra che sembra aver perso brillantezza e sicurezza. In campo si è vista un’Inter nervosa, poco concreta e incapace di chiudere una partita che poteva rilanciarla con decisione.

A pesare sull’umore generale è soprattutto il rigore non assegnato, episodio che ha fatto infuriare la dirigenza nerazzurra. Il club ritiene di essere stato penalizzato e sarebbe pronto a presentare le proprie rimostranze nelle sedi opportune, alimentando un clima già teso attorno alla squadra.

Sui social, intanto, la situazione è sfuggita di mano. Tra polemiche, accuse e teorie complottiste, alcuni tifosi sono arrivati persino a minacciare gesti estremi come scioperi della fame per protestare contro decisioni arbitrali ritenute ingiuste. Un’esasperazione che racconta quanto sia alta la posta in gioco in questa fase della stagione.

Il rischio concreto è ora quello di vedere sfumare lo Scudetto, obiettivo che fino a poco tempo fa sembrava vicino. La classifica si è accorciata e la pressione è aumentata: servirà una reazione immediata, perché ogni altro passo falso potrebbe risultare decisivo.

Articolo precedente
Auto investe pedoni in centro: tragedia in Corso Garibaldi, due morti
Articolo successivo
Napoli, Amir Rrahmani firma un nuovo contratto fino al 2029: le cifre
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode