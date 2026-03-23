Inter, preoccupazioni Scudetto: proteste per il mancato rigore contro la Fiorentina

Il momento “no” della Inter è ormai evidente e i recenti risultati lo confermano. Il pareggio contro la Fiorentina ha rappresentato l’ennesimo passo falso di una squadra che sembra aver perso brillantezza e sicurezza. In campo si è vista un’Inter nervosa, poco concreta e incapace di chiudere una partita che poteva rilanciarla con decisione.

A pesare sull’umore generale è soprattutto il rigore non assegnato, episodio che ha fatto infuriare la dirigenza nerazzurra. Il club ritiene di essere stato penalizzato e sarebbe pronto a presentare le proprie rimostranze nelle sedi opportune, alimentando un clima già teso attorno alla squadra.

Sui social, intanto, la situazione è sfuggita di mano. Tra polemiche, accuse e teorie complottiste, alcuni tifosi sono arrivati persino a minacciare gesti estremi come scioperi della fame per protestare contro decisioni arbitrali ritenute ingiuste. Un’esasperazione che racconta quanto sia alta la posta in gioco in questa fase della stagione.

Il rischio concreto è ora quello di vedere sfumare lo Scudetto, obiettivo che fino a poco tempo fa sembrava vicino. La classifica si è accorciata e la pressione è aumentata: servirà una reazione immediata, perché ogni altro passo falso potrebbe risultare decisivo.