Inter, prima l’uscita di Gabigol poi tutto su Eriksen!

Giorni di lavoro febbrile nel quartier generale dell’Inter di Viale della Liberazione. All’ordine del giorno ci sono da risolvere alcune situazioni di mercato che stanno tenendo squadra e tifosi col fiato sospeso ormai da mesi. Un’uscita da gestire con l’intento di mettere a bilancio la più alta delle plusvalenze possibili e un’acquisto che dia nuovo slancio alle ambizioni di vittoria in campionato ed Europa League.

Innanzitutto si dovrà sciogliere ogni dubbio sul futuro di Gabigol. Il brasiliano ha giovato enormemente della cura Flamengo e col team verdeoro è addirittura riuscito a sfiorare l’apoteosi planetaria del Mondiale per club. La sua annata in patria è stata straordinaria. Cinquantanove presenza stagionali che gli sono servite per mettere in cascina ben 43 gol: una media spaziale. L’Inter dovrà necessariamente far cassa dalla sua cessione, soprattutto per finanziare il grande colpo di gennaio: Christian Eriksen.

E’ lui il secondo punto all’ordine del giorno dell’agenda interista. Il danese è il vero obiettivo invernale della squadra di Conte che, col nuovo innesto, si ritroverebbe in “rosa” un top player a prezzo di saldo. L’intesa col giocatore è ormai datata a novembre scorso. In quelle settimane fu Ausilio a incontrare il presidente degli “Spurs” per intavolare una trattativa che portasse ad un rapido approdo in nerazzurro del 23 del Tottenham.

Quindici milioni per liberarlo subito e un contratto che non dovrebbe superare i cinque netti a stagione. Queste le pretese di club e entourage del danese. Cifre ragionevoli che l’inter sembra aver recepito con relativa tranquillità. Anzi, qualcuno all’interno della galassia Suning pare abbia addirittura salutato con ampio favore.

Muoversi a gennaio sarebbe proprio la mossa giusta. Rimandare tutto a giugno potrebbe rappresentare una potenziale minaccia alla buona riuscita di tutta l’operazione. Altri grandi club si erano interessati al playmaker dei londinesi. Aspettare giugno e vederselo soffiare senza la possibilità nemmeno di competere con offerte più generose sarebbe un autogol davvero clamoroso.