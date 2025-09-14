Inter, prime riflessioni su Chivu? Un ex Napoli tra i possibili sostituti

La terza giornata di campionato ha creato subito scosse in casa Inter. La sconfitta contro l’Udinese ed ora la Juventus, ha posto dubbi sulla nuova stagione del club nerazzurro. Il ko avrebbe generato malumori soprattutto per alcune decisioni di Chivu.

Il momento non è dei migliori e l’Inter si trova ora a dover gestire difficoltà inattese. Come riportato, prima della sosta, dal portale SpazioInter.it, Tuttosport sottolineava l’atmosfera tesa e la dirigenza valuterà attentamente non solo i giocatori ma anche lo stesso staff tecnico, con particolare attenzione alla posizione di Chivu.

INTER GIA’ A MENO SEI DA NAPOLI E JUVENTUS. PRIMI DUBBI SU CHIVU, UN EX NAPOLI POTREBBE PRENDERE IL SUO POSTO?

La sconfitta con la Juventus rischia di rappresentare già un bivio della stagione. La sconfitta ha portato i nerazzurri a -6 dalle prime, complicando notevolmente i progetti societari. I top club, spesso, non hanno possibilità di sbagliare e bisogna prendere rapidamente delle decisioni.

Ma, eventualmente, chi potrebbe approdare all’Inter. Al momento non sembrano esserci nomi di livello. Il preferito della dirigenza resta sempre Fabregas, il quale, però, ha già rifiutato e non ha la minima intenzione di lasciare Como. Un nome che potrebbe stuzzicare la dirigenza sarebbe un ritorno, quello di Luciano Spalletti. L’ex allenatore di Italia e Napoli, infatti, sarebbe anche l’ideale per la decisione di intraprendere la difesa a tre.